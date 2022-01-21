Коммунальные службы города Владимира продолжают уборку снега с улиц областного центра и вывоз его в...

Коммунальные службы города Владимира продолжают уборку снега с улиц областного центра и вывоз его в места временного складирования. Работы организованы круглосуточно и без выходных.В ночь с 20 на 21 января к работам по зимней уборке Владимира было привлечено 47 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». С раннего утра 21 января уборку снега с улиц города, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях, продолжают 61 единица техники и 55 рабочих ручной уборки предприятия. Проводится патрульная снегоочистка основных городских дорог и тротуаров, их обработка антигололедными материалами во избежании образования снежного наката. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.За прошедшие сутки с улиц Владимира в места временного складирования вывезено свыше 12500 кубометров снега (большегрузные самосвалы совершили более 630 рейсов).Уборка снега станет более качественной и оперативной, если не будут создаваться помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных или брошенных машин вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Мэрии города Владимира.