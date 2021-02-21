Сейчас школьные агломерации «Кванториума» развёрнуты на базе средней школы посёлка Садовый Суздальского района и Костерёвской средней школы № 2.

Два детских технопарка на колёсах работают в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».Сейчас школьные агломерации «Кванториума» развёрнуты на базе средней школы посёлка Садовый Суздальского района и Костерёвской средней школы № 2 – там проходит уже вторая образовательная сессия, первая состоялась в ноябре.Учащиеся школ в учебное время осваивают на базе мобильного технопарка инновационные модули в рамках урока технологии: занимаются робототехникой, изучают автоматизированные системы и 3D-моделирование, прототипирование и макетирование. А после уроков – занимаются дополнительно по интересным для себя направлениям. Для этого и созданы мобильные технопарки – решить проблему доступности качественного допообразования для детей из удалённых районов, выявить их научно-технический потенциал и помочь реализовать себя.Талантов в школах сёл и малых городов, как показывает практика – немало. Вот и сейчас многие из учащихся в мобильных «Кванториумах» под руководством опытных наставников перешли к созданию собственных проектов.Так, в Садовой средней школе две ученицы 10 класса разрабатывают проект модернизации школьной раздевалки – они придумывают дизайн помещения и модели индивидуальных шкафчиков. Ученица 8 класса Костерёвской СОШ № 2 планирует разработать портативное устройство для обогрева рук музыкантов – сама играя на фортепиано, она не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются артисты в холодное время года на улице и в плохо отапливаемых помещениях. А ученица 9 класса той же школы намерена создать мобильное приложение, автоматически распределяющее фотографии по цветовой гамме для дальнейшего оформления бизнес-аккаунтов и личных страниц в Инстаграм.«Сотрудничество с технопарком – это реальная возможность для детей приобщиться к современным технологиям. Наши ребята получают не только хорошие теоретические знания, но и прекрасную возможность применить их на практике. Занятия проводят молодые, энергичные преподаватели, которым удалось заинтересовать и увлечь школьников своими проектами. После окончания первой сессии мы с нетерпением ожидали возобновления работы мобильного технопарка в стенах школы. Очень надеемся, что и в следующем учебном году наше плодотворное сотрудничество продолжится», – отмечает директор Садовой средней школы Алексей Кованов.Третья, завершающая в этом учебном году, сессия проекта в Садовой и Костерёвской школе №2 пройдёт в мае – в её рамках состоятся публичные защиты детских проектов. Лучшие из них будут приняты для участия в региональном конкурсе инженерно-технических и творческих проектов в июне.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области