В 10 утра 21 апреля 2022 года на проспекте Ленина в Лакинске загорелся грузовой...

В 10 утра 21 апреля 2022 года на проспекте Ленина в Лакинске загорелся грузовой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/