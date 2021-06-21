Как удалось выяснить Вестям, сообщение поступило в МЧС.

Как удалось выяснить "Вестям", сообщение поступило в МЧС.Автор угрозы конкретных детских учреждений не назвал.Поэтому их решено проверять по очереди.Напомним, в прошлом году .«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует сообщение ЦОС ФСБ.Тогда - конце ноября-декабре - во Владимире из-за угроз взрыва неоднократно прерывалась работа судов, также эвакуировались для осмотра правоохранительными органами городская администрация, школы и вокзал. По некоторым данным, эти угрозы были связаны с требованием крупного выкупа в электронной валюте – биткоинах.