При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров. При бронировании 90 миллиардов кубических метров — уже 2,56 доллара. В документе отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива, включая НДС.

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров. При бронировании 90 миллиардов кубических метров — уже 2,56 доллара. В документе отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива, включая НДС.Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Возможность заключения нового соглашения обсуждались на этой неделе на трехсторонних встречах с участием России, Украины и представителей Евросоюза. В частности, российская сторона предложила Киеву временно продлить контракт при условии, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а Украина представит план модернизации своей газотранспортной системы.