Cледственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Cледственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя.Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, совершенное в крупном размере. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе следствия установлено, что обвиняемый в подвале собственного дома в Ковровском районе вырастил растения конопли, из которых впоследствии получил 192,2 грамма наркотического средства марихуана. Расфасованные в различные емкости запрещенные вещества фигурант хранил по месту жительства для личного потребления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.По обвинению в аналогичном факте перед судом предстанет другой местный житель, дома у которого сотрудники полиции обнаружили марихуану, хранившуюся в брелоках.Оба фигуранта признали свою вину.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.