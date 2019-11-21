Александр Точилин лишился поста главного тренера футбольного клуба Сочи. Руководство южной команды приняло решение отправить 45-летнего российского специалиста в отставку.

Александр Точилин лишился поста главного тренера футбольного клуба "Сочи". Руководство южной команды приняло решение отправить 45-летнего российского специалиста в отставку."Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы и желает удачи в будущем", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.Исполнять обязанности главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата РПЛ станет Роман Березовский.Напомним, что ФК "Сочи" после 16 туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.