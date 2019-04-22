За творческими состязаниями можно будет следить до 24 апреля

За творческими состязаниями можно будет следить до 24 апреля5 юных представителей Владимирской области отправились на 18-е молодёжные Дельфийские игры России, которые проходят в Ростове-на-Дону. За творческими состязаниями можно будет следить до 24 апреля.33-й регион представляют воспитанники Владимирского областного музыкального колледжа, Ковровской детской музыкальной школы №1 и Муромского педагогического колледжа. Они выступят в нескольких номинациях: изобразительное искусство, баян, аккордеон, флейта, академическое пение и искусство воспитания.