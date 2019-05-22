При задержании они открыли стрельбу

При задержании они открыли стрельбуОрганы ФСБ России получили информацию о том, что в городе Кольчугино Владимирской области в одном из частных домов находятся вооруженные мужчины, готовящие теракт.Чтобы не допустить трагедии, начальник областного управления ФСБ принял решение ночью 22 мая начать контртеррористическую операцию. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.Спецназ блокировал дом, где находились предполагаемые террористы, а жителей близлежащих домой в срочном порядке эвакуировали. Вооруженным преступникам предлагали сдаться и сложить оружие, однако те открыли стрельбу. Ответным огнём боевиков ликвидировали.Личности террористов уже установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами заграницей, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.В доме правоохранители нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.