Они обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития предприятий региона

Они обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития предприятий регионаВ администрации Владимирской области прошла рабочая встреча Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с Чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Мехметом Самсаром.Они обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития уже действующих на территории нашего региона заводов и предприятий с турецким капиталом, таких как ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ», ООО «БЕКО», ООО «EAE ELEKTRIK», ООО «Русджам стеклотара Холдинг», а также перспективы восстановления производства ООО «ВЕСТЕЛ-СНГ» в Александрове и новые инициативы.Как рассказал Владимир Сипягин, Мехмет Самсар проявил большую заинтересованность в укреплении партнёрских связей Турции с администрацией Владимирской области. Он планирует подобрать компаний, которые готовы инвестировать деньги в строительство гостиниц во Владимире и Суздале, а также продумать визит во Владимирскую область турецкой делегации.