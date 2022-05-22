Природоохранная прокуратура в начале года провела проверку соблюдения водного законодательства....

Природоохранная прокуратура в начале года провела проверку соблюдения водного законодательства.На акватории реки Сингер, у населенных пунктов Гашкино и Мураково Гороховецкого района, оборудована инфраструктура для кормления рыбы, которая впоследствии была передана для эксплуатации физическому лицу. При этом, хозяйствующим субъектом договор водопользования не заключался.По результатам проверки в Гороховецкий районный суд направлено исковое заявление. Требования прокурора судом удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.Фото: pixabay.com