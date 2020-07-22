Жительница столицы зарегистрировала в своей квартире граждан Российской Федерации, достоверно зная, что они по данному адресу проживать не будут...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Печатники г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации.В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства полицейскими было выявлено, что 31-летняя жительница столицы зарегистрировала в своей квартире на улице Полбина граждан Российской Федерации. При этом, достоверно зная, что проживать по данному адресу они не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18