В Северной Осетии в воскресенье отмечают праздник. 245 лет со дня присоединения к России. Приготовить знаменитые осетинские пироги получили возможность гости республики. Также на фестивале - ярмарка из местных продуктов, спортивные состязания и мастер-классы.

В Северной Осетии в воскресенье отмечают праздник. 245 лет со дня присоединения к России. Приготовить знаменитые осетинские пироги получили возможность гости республики. Также на фестивале — ярмарка из местных продуктов, спортивные состязания и мастер-классы.Вся набережная Терека превратилась в одну большую праздничную площадку. Республика в эти дни отмечает сразу два праздника: 245 лет присоединения Осетии к России и 235 лет со дня основания Владикавказа.Несмотря на дождь, сюда пришли сотни людей. Организаторы сделали праздник максимально многогранным и разнообразным.Здесь, например, ремесленники проводят мастер-классы для всех желающих. Рядом проходят состязания спортсменов. Силами меряются футболисты, армрестлеры, и даже самбисты. Особое место на празднике у кулинарных шатров. Здесь готовят и шашлыки, и настоящий восточный плов.Наибольший интерес, конечно, к мастер-классам по выпечке осетинских пирогов. Удержаться, чтобы не принять участие – невозможно.Пироги, в Осетии традиционно пекут женщины. Но сегодня каждый может попробовать себя в роли пекаря. Как оказалось, самое сложное равномерно распределить начинку.Для фестиваля здесь выставили несколько десятков настоящих дровяных печей. Вот 5 минут и пирог готов. Осталось смазать салом.На праздничной ярмарке множество самых разных продуктов, произведенных фермерами Осетии. Традиционные и экзотические сыры, горный мед, фрукты и овощи.На праздник сюда пришли не только местные жители, но и гости. Министерство обороны прямо на празднике открыло пункт отбора на контрактную службу. За день сюда обратилось более ста человек.Военные устроили выставку оружия и боевой техники. Здесь все можно трогать и даже разбирать. Прошли показательные выступления разведчиков, суворовцев и юноармейцев. А центральной частью праздника стала передача республике знамени 10-го гвардейского стрелкового корпуса и копия знамени Победы.