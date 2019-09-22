Ожидаются заморозки

Ожидаются заморозкиМЧС по Владимирской области предупреждает об усилении ветра на территории региона. Его порывы могут составить до 22 метров в секунду.Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 22 сентября. Это характерно для всей центральной России. В Московской и Ярославских областях выпал первый снег. Во Владимирской области также ожидаются заморозки - до -2 градусов. Ветер будет северо-западный и северный.Спасатели предупреждают о возможности возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП и пожаров в частном секторе, обрывом проводов ЛЭП и линий связи.В понедельник, 23 сентября, во Владимире будет идти снег с дождем.