«Островок безопасности» - социальный проект «Центра поиска пропавших людей» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Островки безопасности» - это специальная зона в магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Вкусвилл», салонах «Билайн» и отделениях «Сбербанка», куда за помощью могут обратиться потерявшиеся дети и взрослые. Все зоны оборудованы отличительным знаком - оранжевым геолокационным пином.Заблудившийся человек может обратиться сам или дождаться, пока ему предложат помощь. Сотрудники магазинов и офисов свяжутся с полицией, скорой помощью и родственниками, а также обратятся в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».По данным МВД, ежегодно в России пропадают более 180 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди. В 2020 году проект «Островок безопасности» помог 4 жителям 33 региона вернуться домой.Фото: группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской области» «ВКонтакте»