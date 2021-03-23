Это общественное пространство выбрано для благоустройства жителями города путём онлайн-голосования.

В этом году в Камешкове в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» стартует поэтапная реконструкция площади имени Ленина. Это общественное пространство выбрано для благоустройства жителями города путём онлайн-голосования.На площади запланирован капремонт лестниц и подпорных стен. А вместо существующих клумб предполагается обустроить пологую трехуровневую площадку с местами для отдыха и зелёными уголками.В следующем году благоустройство площади продолжится. При этом перечень работ на объекте определят сами жители города в рамках голосования на специальной общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Оно будет проводиться с 26 апреля по 30 мая.Общероссийская платформа по голосованию за объекты благоустройства запускается Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Задача платформы – собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном населённом пункте. Выбирать объекты будут жители. Результаты их голосования лягут в основу формирования адресных перечней на следующий год.