Сотрудники полиции задержали фигурантов в момент совершения кражи.

18 апреля текущего года в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкали машину «ВАЗ». Увидев патрульный автомобиль, граждане попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.В ходе проверки установлено, что задержанные, местные жители 18 и 19 лет, похитили автомобиль, который был припаркован на соседней улице. Злоумышленники отогнали транспортное средство с места парковки, планируя завести двигатель. В этот момент молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.