Сотрудники полиции задержали фигурантов в момент совершения кражи.
18 апреля текущего года в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкали машину «ВАЗ». Увидев патрульный автомобиль, граждане попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.
В ходе проверки установлено, что задержанные, местные жители 18 и 19 лет, похитили автомобиль, который был припаркован на соседней улице. Злоумышленники отогнали транспортное средство с места парковки, планируя завести двигатель. В этот момент молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.