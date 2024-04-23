Инцидент произошел 4 февраля этого года. Заместитель начальника полиции остановил автомобиль «Лада Иксрей» под управлением 29-летней гусевчанки, у которой были признаки опьянения. Как

Инцидент произошел 4 февраля этого года. Заместитель начальника полиции остановил автомобиль «Лада Иксрей» под управлением 29-летней гусевчанки, у которой были признаки опьянения. Как рассказали в прокуратуре, полицейский сообщил женщине, что собирается вызвать на место сотрудников отдельного взвода ДПС, чтобы те задокументировали нарушение. Не желая лишаться прав, автоледи предложила заместителю начальника полиции взятку – 50 тысяч