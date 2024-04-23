Правоохранители задержали 34-летнего жителя Вязниковского района.

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Вязниковского района. Мужчину обвиняют в краже электроинструментов у односельчанина. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.На допросе подозреваемый во всём сознался и рассказал, как гостил у своего знакомого. Когда хозяин уснул, он вынес из дома дрель и другие вещи. Общий ущерб превысил 12 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении вязниковца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.