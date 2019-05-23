Пожилая женщина сообщила, что во дворе дома на 1-й Новокузьминской улице неизвестный молодой человек сорвал с ее шеи золотую цепочку...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали ранее судимого 23-летнего приезжего по подозрению в грабеже в отношении пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 81-летняя москвичка с заявлением о грабеже. Пенсионерка сообщила, что во дворе дома на 1-й Новокузьминской улице неизвестный молодой человек сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Рязанском проспекте. Похищенные украшения он успел сбыть неустановленным лицам.По данному факту дознанием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18