- Один глава вместо двух. Во Владимире избрали нового мэра города...

- Один глава вместо двух. Во Владимире избрали нового мэра города.- ФАП построен, но незаконно. Кто виноват, что медучреждение в Гусь-Хрустальном районе так и не приступило к работе?- День открытых дверей. Что покажет Юридический институт ВлГУ будущим абитуриентам?- Счастливое число 12. Чему обучают в суздальской православной гимназии?- Ощущение полёта с помощью колец и полотен. Какую пользу несут занятия воздушной акробатикой?Эти и другие материала готовят к эфиру корреспонденты «Вестей». Не пропустите в 14.25 на канале «Россия».