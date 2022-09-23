«Торпедо» (Владимир) со счетом 0:1 выиграло у «Чертаново» (Москва) в гостевом матче 12 тура Второго дивизиона России. «Черно-белые» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Единственный

«Торпедо» (Владимир) со счетом 0:1 выиграло у «Чертаново» (Москва) в гостевом матче 12 тура Второго дивизиона России. «Черно-белые» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Единственный гол на 19-й минуте матча забил полузащитник Виктор Чувилов. Оставшееся время матча футболисты «Торпедо» в основном играли от обороны и смогли довести игру до победы, не позволив создать москвичам