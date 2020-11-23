А не покупать готовую, как это было раньше.

А не покупать готовую, как это было раньше.Минздрав сообщил, что порядок изменится с 1 января.Из нынешнего состава автоаптечки уйдут стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты маленькой ширины. Также из нее убираются бактерицидные лейкопластыри, а узкий рулонный пластырь меняется на широкий. Зато добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток. Именно их предполагается накладывать на рану, в случае чего, и прибинтовывать нестерильными бинтами, сообщаетТакже в комплект добавляется две нестерильные маски из нетканого материала и еще одна пара перчаток. Впрочем, менять в срочном порядке аптечку автомобилистам не требуется. Старыми аптечками можно пользоваться до истечения их срока годности