С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177427 владимирцев.

Во Владимирской области 23 ноября выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском, по 3 - в Ковровском и Суздальском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском и Камешковском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177427 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49286 заболевших во Владимире, 20955 - в Ковровском районе и 19185 - в округе Муром.