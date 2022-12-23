Исполнявшая обязанности руководителя Елена Жарова сложила полномочия по собственному желанию.

Главой администрации Киржачского района стал Сергей Будкин. Исполнявшая обязанности руководителя Елена Жарова сложила полномочия по собственному желанию.Напомним, что муниципалитет лишился районменеджера в начале осени, когда Илья Букалов возглавил Корпорацию развития Владимирской области. В ранге врио всё это время работала Елена Жарова. И вот, теперь на смену Елене Анатольевне приходит бывший замгубернатора Сахалинской области .Сергей Александрович родился в 1972 году. Имеет три высших образования: военное, юридическое и управленческое. Офицер награждён различными медалями и орденами. Женат, воспитывает пятерых детей.