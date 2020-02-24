Хоккеисты уфимского Салавата Юлаева в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались на выезде с магнитогорским Металлургом. Игра получилась крайне упорным. Лишь в овертайме гости добились победы над соперником со счетом 2:1.

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались на выезде с магнитогорским "Металлургом". Игра получилась крайне упорным. Лишь в овертайме гости добились победы над соперником со счетом 2:1.Шайбы у победителей забросили Эдуард Гиматов (47-я минута) и Сакари Маннинен (64-я). Единственный гол у хозяев льда оказался на счету Сергея Мозякина.Ранее оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф. "Салават Юлаев" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 61 игры. У "Магнитки" седьмая строчка на Востоке. В активе команды Ильи Вороьбьева 65 баллов после 60 встреч.