Девятилетнему Алёше Кузнецову из Меленок требуется срочная помощь! У мальчика несовершенный остеогенез, вследствие которого - постоянные переломы.

Девятилетнему Алёше Кузнецову из Меленок требуется срочная помощь! У мальчика несовершенный остеогенез, вследствие которого - постоянные переломы.Лёша- веселый мальчик. И даже болея не теряет бодрости духа. Только маму ему жалко. Она постоянно плачет. Несколько дней назад у Леши опять сломалась нога в восьмой раз, а мальчику всего 9!Надежда Кузнецова, мама Лёши:- У нас получился первый перелом . Ребенок шел просто дома , год и 7 ему было , упал было перелом бедра. Но врач как . Ну ребенок-ребенок. Все так и должно быть! Чрез год у нас повторный перелом и только после третьего в 15 году как-то стали врачи задумываться, что ж такое с нами случается.?))В московской клинике ребенку поставили диагноз: несовершенный остеогенез. Костям не хватает белка. Они остаются пористыми вследствие чего и переломы. И хотя заболевание ,по словам врачей , плохо поддается лечению, помочь может препарат памидронат. В клинике Алеша прошел курс лечения этим препаратом. Окреп и даже пошел в школу.- В каком ты классе учишься?- В третьем!- А чем ты любишь заниматься?- Люблю гулять.- В шахматы играешь?- Да! Иногда даже обыграл 9-классника.Все было нормально, но полтора года назад кости опять начали ломаться. После долгого обездвиживания мышцы атрофировались, и мальчик не ходит. Нужно возобновить лечение и реабилитацию. Стоимость лечения пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей. Таких денег у родителей Леши нет. Мама- школьный учитель, папа -водитель. В семье еще одна девочка -школьница.Надежда Кузнецова, мама Лёши:- Мы просим помощи, чтобы нам помогли полечить ребенка! Потому что если мы сейчас не начнем лечиться ребенок никогда не встанет на ноги!Для помощи Алеше отправьте СМС на №5542 со словом "ДЕТИ"Помочь Алёше просто: отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения -75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.