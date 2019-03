В американском городе Сан-Франциско прогремела стрельба. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

В американском городе Сан-Франциско прогремела стрельба. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.(Western Addition, San Francisco) Double Shooting — A suspect fled in a black Cadillac, possibly still armed. Video from users show a massive police response, as well as further updates: https://t.co/GuGWbn38l0 #ProtectTheWorld #CitizenApp #CitizenApp_SF pic.twitter.com/DjhMriJwuz— Citizen SF Bay Area (@CitizenApp_SF) March 24, 2019Неизвестный мужчина открыл стрельбу на Филлмор-стрит, передает РИА Новости. В Сети появились кадры с места инцидента. Подозреваемый скрылся в черном кадиллаке. Возможно, он все еще вооружен.