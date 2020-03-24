Обсерватор, открытый на базе комплексного реабилитационного центра, готов принять до 75 пациентов

23 марта во Владимире торжественно открыли уже второй обсерватор, в котором будут наблюдаться жители области, недавно вернувшиеся из стран, где много больных коронавирусом.Обсерватор, открытый на базе комплексного реабилитационного центра, готов принять до 75 пациентов. Там оборудованы 2-местные палаты с отдельными туалетами и балконами, а также организовано горячее питание. Помимо этого в обсерваторе имеется достаточное количество медицинских изделий для профилактики и защиты от коронавируса.Напомним, во Владимирской области до сих пор, в отличии от соседних регионов, не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Однако, несмотря на это, в Белом доме предпринимают не мало мер для борьбы с вирусным заболеванием. Так, недавно Владимир Сипягин выделил 7 млн рублей на эти цели из резервного областного бюджета.