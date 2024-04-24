В Суздале через суд добиваются закрытия гостиничного-банного комплекса. Суздальской межрайонной...

В Суздале через суд добиваются закрытия гостиничного-банного комплекса.Суздальской межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудников Управления Росреестра области проведена проверка исполнения требований земельного законодательства. В процессе были зафиксированы факты нецелевого использования участков.В частности, установлено, что на территории села Богослово есть земля, предназначенная для жилой застройки. Но проверка показала, что в нарушение требований земельного законодательства, жилые и нежилые дома, расположенные на указанных участках, используются для размещения гостинично-банного комплекса.В итоге руководителю организации внесено представление, а в отношении ответственного должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ («использование земельного участка не по целевому назначению»), виновные лица привлечены к административной ответственности.Вместе с тем, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, принятые меры не привели к устранению нарушений.В данный момент прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по сдаче в аренду, а также об обязании ответчиков удалить информацию о бронировании объектов на территории гостинично-банного комплекса.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области