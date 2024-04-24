Почетную награду получили пятеро представителей промышленности региона. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области. Среди награжденных: – Акишин Владимир Евгеньевич

Почетную награду получили пятеро представителей промышленности региона. Соответствующий указ подписал губернатор Владимирской области. Среди награжденных: – Акишин Владимир Евгеньевич – наладчик автоматов и полуавтоматов Завода им. В.А.Дегтярёва, город Ковров; – Глушков Александр Ильич – ведущий инженер-конструктор Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал», город Ковров; – Иванов Юрий Анатольевич – наладчика станков и манипуляторов с программным управлением Завода