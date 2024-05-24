В Вязниках цыганка обманула пенсионерку на 45 тысяч рублей В конце апреля в полицию обратилась...

В Вязниках цыганка обманула пенсионерку на 45 тысяч рублейВ конце апреля в полицию обратилась 80-летняя жительница Вязников, которая сообщила, что у нее похитили деньги.На улице к пенсионерке подошла молодая женщина и, представившись работником Пенсионного фонда, сообщила, что ей, как ребенку Великой Отечественной войны, положена денежная компенсация.Злоумышленница предложила подняться в квартиру к потерпевшей с целью «оформить необходимые документы». Затем она заверила пенсионерку, что деньги ей вскоре придут — вместе с пенсией.Кроме этого, она соврала ей о якобы проводимой «денежной реформе» и убедила бабушку обменять имеющиеся у нее сбережения на купюры «нового образца».Как итог, - на руках у пенсионерки остались «билеты банка приколов», а с настоящими деньгами в сумме 45 000 рублей бессовестная дама скрылась.К счастью, сотрудникам уголовного розыска удалось максимально быстро задержать 31-летнюю подозреваемую цыганской народности.Она была задержана и дала признательные показания, вернув бабушке похищенные деньги.«В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений