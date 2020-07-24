Мы — на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщил в соцсетях глава региона. Такая новость появилась вслед за рекомендациями главного санитарного врача области.

Мы — на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщил в соцсетях глава региона. Такая новость появилась вслед за рекомендациями главного санитарного врача области. Однако, судя по информации портала стопкоронавирус. рф, на второй этап снятия ограничений мы перешли ещё с 17 июля. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе могут открыться, например, фудкорты и предприятия общепита,