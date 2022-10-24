В честь своего 20-летия компания Т Плюс организовала масштабный экологический проект Деревья...

В честь своего 20-летия компания "Т Плюс" организовала масштабный экологический проект "Деревья городам". Акция прошла в 10 регионах страны, в том числе и во Владимирской области. Подробности- у Юлии Шуваловой.На каждого энергетика по 100 саженцев. Только так можно компенсировать выброс парниковых газов в атмосферу. Сохранение экологии объединило сотрудников двух компаний "Т Плюс" и "Энергосбыт Плюс". Они посадили почти 5 тысяч сосен в Ковровском лесничестве.Анатолий Васильев, инженер Владимирского филиала "Т Плюс":– Филиал в целом включен в политику ESG. Мы активно работаем в этом направлении. За последние 30 лет мы сократили выбросы парниковых газов в атмосферу на 42% наших больших источников по теплоснабжению.Высаживают именно сосны неслучайно. Хвойный лес влияет на климат- сглаживает сезонные колебания температур, что благоприятно сказывается на сельском хозяйстве. Сотрудники владимирских филиалов посадили деревья на территории более двух гектаров. Это большой вклад в защиту экологии нашего региона.Анастасия Полунина, ведущий специалист управления балансов тепловой энергии "Энергосбыт Плюс":– В первый раз принимаю участие в такой акции. Мне очень нравится, потому что я стараюсь к экологии относиться бережно. Стараюсь разделять мусор. Для меня это важно.Марина Садофьева, заместитель директора департамента ЖКХ Владимирской области:– Мы с коллективом компании совместно внесли вклад в здоровье наших будущих поколений, потому что мы много деревьев уже посадили.Всего для компенсации выброса парниковых газов от 53 электростанций "Т Плюс" нужно посадить лес площадью равной Португалии. Задача непростая, но осуществимая. Первый шаг уже сделан. Массовая высадка деревьев прошла в 20 российских городах. В результате посажено 50 тысяч деревьев. Эта цифра символизирует 50-тысячный энергетический коллектив. На достигнутом энергетики останавливаться не собираются. Акция "Деревья городам Т Плюс" теперь станет доброй традицией.Юлия Шувалова, Илья Хлудов."Вести Владимир"