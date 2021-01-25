В ходе досмотра под водительским сиденьем была обнаружена картонная коробка со средствами связи.

В колонию строгого режима №4 в Вязниках на автомобиле «Газель» из соседней области должно было быть доставлено станочное оборудование для производства учреждения.При проезде через КПП учреждения водителю было предложено сдать все имеющиеся при нем запрещенные предметы для провоза на режимную территорию. Он сдал один мобильный телефон. Однако, в ходе досмотра под водительским сиденьем была обнаружена картонная коробка, накрытая курткой, где находились 5 мобильных телефонов и комплектующие к ним.Мужчина был задержан для выяснения обстоятельств, проведения проверочных мероприятий и составления протокола об административном правонарушении. Все материалы были направлены в суд для принятия решения о привлечении гражданина к административной ответственности. Сотрудники, осуществляющие досмотр транспортного средства, проявившие бдительность, по результатам службы будут поощрены руководством учреждения. Сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.