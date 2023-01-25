Сообщение о пожаре в производственном здании в Струнино на улице Островского, д. 7 поступило...

Сообщение о пожаре в производственном здании в Струнино на улице Островского, д. 7 поступило накануне в 18.20.На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри ангара для деревопереработки.Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 20 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.