В Коврове спасатели помогли мужчине с ожогами кисти избавиться от кольца. Об этой истории...

В Коврове спасатели помогли мужчине с ожогами кисти избавиться от кольца.Об этой истории рассказывают сами спасатели в своем телеграм-канале.21 апреля смена сотрудников городского спасательного отряда началась с обращения мужчины, у которого был обширный ожог кисти.Необходимо было оперативно снять кольцо, пока оно еще было свободно.Спасатели поясняют: «… На пальцах кисти была наложена повязка, поэтому единственным выходом было перекусить кольцо. Дежурная смена спасателей, при помощи кусачек, освободила палец...»Примечательно, что суточное дежурство, для этой смены закончилось с аналогичного обращения беременной девушки. Около 06:30 следующего дня в поисково-спасательный отряд Коврова приехала девушка, у которой не снималось кольцо. Присутствовал отек. Спасатели также, при помощи кусачек, «перекусили» кольцо и освободили палец.В любой нестандартной (бытовой) ситуации главное — не растеряться, найти верное решение проблемы. И здорово, что в Коврове есть неравнодушные люди - спасатели, которые всегда готовы помочь жителям города.Фото: https://t.me/zametki_spasatelya