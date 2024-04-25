В 33-м регионе стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Победы.

В 33-м регионе стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Победы. Об этом 25 апреля рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие проходит в разных населённых пунктах. Так, в региональной столице ленточку можно будет получить в Никитском сквере, на Соборной площади и площади Победы.«Пожалуйста, не носите её на волосах, ремнях и обуви. Не привязывайте на антенну автомобиля. Лучшее место для неё – у самого сердца», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.