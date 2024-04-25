Сотрудники Горьковской железной дороги презентовали участникам отраслевой конференции «Транспорт и логистика 2024», которая открылась в Нижнем Новгороде 24 апреля, реализуемые коммерческие услуги по транспортировке и обработке различных грузов.

Сотрудники Горьковской железной дороги презентовали участникам отраслевой конференции «Транспорт и логистика 2024», которая открылась в Нижнем Новгороде 24 апреля, реализуемые коммерческие услуги по транспортировке и обработке различных грузов. Об этом рассказала пресс-служба компании.В мероприятии приняли участие представители органов власти Нижегородской области, малого и среднего бизнеса, а также экспертное сообщество.Как отметили железнодорожники, благодаря реализации модели мультимодальных перевозок за первые три месяца текущего года удалось перевезти более 930 тыс. тонн различных грузов.«Пользуется популярностью на Горьковской магистрали услуга контрейлерных перевозок. Это уникальное транспортное решение, которое позволяет доставлять грузы в труднодоступные регионы. Так, в конце 2023 года совместно с нашими партнёрами мы реализовали перевозку коммерческого груза из Йошкар-Олы в город Усинск Республики Коми с погрузкой на контрейлерную платформу в Кирове», – приводит пресс-служба компании слова начальника Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин.Немаловажно, что общая площадь терминально-складского комплекса магистрали составляет более 408 тыс. квадратов. Крупнейший грузовой терминал на станции Доскино перерабатывает 110 вагонов в сутки, а общая площадь хранения грузов составляет почти 90 тыс. квадратных метров.