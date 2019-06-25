Затем обналичила с неё 7 тысяч рублей

Затем обналичила с неё 7 тысяч рублейВ начале июня этого года в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском районе обратилась 25-летняя местная жительница, рассказавшая, что у неё украли банковскую карту.Правоохранители установили причастность к хищению 57-летней коллеги потерпевшей.Подозреваемую задержались, она во всем созналась. Выяснилось, что женщина обнаружила банковскую карту в подсобном помещении. Она знала, кому принадлежит карта, но возвращать не стала, а затем обналичила с неё 7 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.