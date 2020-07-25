25.07.2020

2020-07-25 07:25:03

474 пациентов с пневмонией лежат в больницах Владимирской области

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 23 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 168; больных с признаками внебольничной пневмонии – 36.

По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 14 пациентов с ОРВИ и 474 – с пневмонией.

5021 пациент с коронавирусом в регионе выздоровел, в том числе за 23 июля – 132 человека.

За период наблюдения в области отмечено 121 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.