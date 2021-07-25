Сегодня во Владимирской области малооблачно, возможен небольшой дождь.Температура воздуха днём +18...+21 градус. Ночью до +14 градусов.Ветер северо-западный 1-2 м/с с порывами до 5 м/с.Атмосферное давление высокое - 750 мм рт. ст.ФОТО:

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