На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 октября лабораторно подтверждено 312...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 октября лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.72 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе35 - в Муромском районе33 - в Ковровском районе15 - в Суздальском районе15 - в Петушинском районе14 - в Александровском районе13 - в Юрьев-Польском районе13 - в Кольчугинском районе12 - в Вязниковском районе11 - в Киржачском районе10 - в Собинском районе10 - в Гороховецком районе8 — в Судогодском районе6 - в Меленковском районе5 - в Селивановском районе3 - в Камешковском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 60 902 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).