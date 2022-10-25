Согласно рейтингу сайта город-россии.рф, Владимир входит на текущий момент в десятку самых...

Согласно рейтингу сайта город-россии.рф, Владимир входит на текущий момент в десятку самых привлекательных, узнаваемых и красивых городов страны. Интернет-голосование продлится до конца года.Сейчас Владимир на десятом месте - за него отдано 34 тысячи голосов. В тройке лидеров Владивосток, Севастополь и Нальчик. Интернет-проект "Город России" создан для поддержки национального развития. Цель - возрождение интереса к истории русских городов, к их культурному и архитектурному наследию. По итогам голосования будет определен административный центр, который станет национальным символом страны в грядущем году. На портале есть также возможность поделиться своими впечатлениями о городах России, в которых вы успели побывать.