В Гусь-Хрустальном стало на один муниципальный спорткомплекс больше. "Атлант" перешел в ведение города.

Гусь-Хрустальном стало на один муниципальный спорткомплекс больше. "Атлант" перешел в ведение города.Последние несколько лет спорткомплекс содержал "Опытный стекольный завод", при этом здание, в котором находится "Атлант" - в федеральной собственности. В городе сейчас не хватает спортивных площадок, большой комплекс имени Паушкина не справляется со всеми желающими. Решить вопрос помог депутат Госдумы Игорь Игошин.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:- Я обратился с этим вопросом к депутату государственной думы Игорю Николаевичу Игошину с просьбой поддержать и постраться ускорить этот вопрос, он приезжал к нам сюда в сентябре месяце. Здесь был, посмотрел какое здание. И объяснили насколько это нужно для всего города и для всего спорта. И благодаря его содействию этот вопрос решился.