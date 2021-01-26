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- Чиновники рассказали, куда временно будут свозить отходы из Александровского района.- Почему ковровского похитителя отпустили на свободу прямо в зале суда? Точка в деле тринадцатилетней давности.- На прививку - на социальном такси. Во Владимире начали бесплатно подвозить пенсионеров до поликлиники.- И баня в палатке, посреди заснеженного поля. Жители Судогодского района осваивают новый вид экстремального отдыха.Итоги вторника корреспонденты "Вестей" подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите самое важное!