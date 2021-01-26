Под колёсами “Лексуса” погибла пенсионерка. ДТП произошло вечером 25 января на улице Луначарского возле дома №31. Как сообщают в ГИБДД, 66-летняя женщина переходила дорогу по

Под колёсами “Лексуса” погибла пенсионерка. ДТП произошло вечером 25 января на улице Луначарского возле дома №31. Как сообщают в ГИБДД, 66-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в неё врезался “Лексус”, им управлял 46-летний водитель. Бабушку госпитализировали в больницу, где она в скором времени скончалась. В ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.