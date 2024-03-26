Жители деревни Никулино Гусь-Хрустального района поделились своей бедой в местном паблике во Вконтакте. В восьмиквартирном доме под тяжестью снега обрушилась крыша. При этом, по словам

Жители деревни Никулино Гусь-Хрустального района поделились своей бедой в местном паблике во Вконтакте. В восьмиквартирном доме под тяжестью снега обрушилась крыша. При этом, по словам жильцов, в восстановлении кровли администрация Гусь-Хрустального района отказала. Из поста в группе “Инцидент Владимир” В многоквартирном доме Гусь-Хрустального района д. Никулино, где проживают несколько многодетных семей и пенсионеры, произошло обрушение