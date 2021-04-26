Заемщики области получили за январь-февраль 2021 года 2025 ипотечных кредитов в сумме 4,4 млрд рублей.

Заемщики Владимирской области получили за январь-февраль 2021 года 2025 ипотечных кредитов в сумме 4,4 млрд рублей. Это на 18% больше по количеству и на 38% по объему, чем годом ранее. Сообщили во владимирском отделении Банка России.Средний размер ипотечного кредита в январе-феврале 2021 года также вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в среднем на 300 тысяч рублей, до 2,2 млн рублей. Сниженные процентные ставки делают ипотеку по-прежнему привлекательной. При этом владимирцы чаще приобретают в ипотеку жилье на вторичном рынке (1560 кредитов), чем в новостройках (465 кредитов).Для покупки строящегося жилья владимирцы стали активнее использовать счета эскроу. Так, объем средств на счетах эскроу на 1 марта 2021 года составил 2,2 млрд рублей и за год увеличился практически в два раза, а количество счетов эскроу, открытых покупателями строящегося жилья в банках, увеличилось за год в пять раз, до 1492 счетов.«Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще для владимирцев — деньги дольщиков застрахованы на счетах эскроу на сумму до 10 млн рублей. Средства граждан депонируются в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. При этом застройщики обеспечены стабильным источником финансирования в виде банковского кредита и не зависят от поступления средств участников долевого строительства», — пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Изображение с сайта