На Алтае режим ограничений из-за COVID-19 продлен до 1 июня. Такое решение было принято из-за скачка заболевших коронавирусной инфекцией, зафиксированного после окончания майских праздников, передает ГТРК Алтай.

На Алтае режим ограничений из-за COVID-19 продлен до 1 июня. Такое решение было принято из-за скачка заболевших коронавирусной инфекцией, зафиксированного после окончания майских праздников, передает ГТРК "Алтай".Статистика в крае пока неутешительная. За последние трое суток зафиксирован 221 новый случай COVID-19. Пока эпидемиологи не могут с уверенностью сказать, что стало причиной этого. Возможно, во время весенних праздников алтайские жители не стали соблюдать режим самоизоляции. В итоге — резкое увеличение числа заболевших. Как рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, сейчас специалисты занимаются анализом ситуации, подсчитывают статистические данные.Много заболевших в Барнауле. Два крупных очага распространения инфекции — в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи и в одном из общежитий медуниверситета. Сейчас по рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора все пациенты, поступающие в медучреждения по скорой, сдают анализ на коронавирус. Это поможет предотвратить распространение вируса среди медперсонала и пациентов, отметил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.Начало турсезона отодвинули на неопределенный срок. Турбазы и санатории пока останутся закрытыми. Как минимум на протяжении недели количество заболевших должно начать снижаться. Только тогда можно будет снова вернуться к обсуждению вопроса о приеме отдыхающих, сообщила Ульяна Калинина.Сейчас в регионе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. В 1600 предприятиях региона проверили, как соблюдаются санитарные нормы. Руководителям 26 придется заплатить штраф. Всего в крае на 16 предприятиях зафиксированы очаги COVID-19.